EU-juristen onderzoeken afpakken bezittingen Russen

WARSCHAU (ANP) - Juristen van de Europese Unie zoeken naar mogelijkheden om Russen die de EU sancties heeft opgelegd hun bevroren banktegoeden en ander bezit af te pakken. Daar heeft Oekraïne nu recht op, vindt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen.

De EU heeft sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne begon bezittingen bevroren van honderden Russische politici, hoge militairen en zakenlieden die dicht bij president Vladimir Poetin staan. Michel noemt het "uiterst belangrijk" dat het niet bij bevriezen blijft, maar dat het ook mogelijk wordt ze verbeurd te verklaren zodat de opbrengst ten goede kan komen aan de wederopbouw van Oekraïne. De Amerikaanse regering broedt daar ook op, maar het vergt heel wat om eigendomsrechten aan de kant te kunnen schuiven.

Michel heeft zijn juridische dienst aan het werk gezet om binnen de grenzen van de wet manieren te vinden om banktegoeden, huizen, jachten en andere eigendommen te confisqueren, zegt hij tegen persbureau Interfax Oekraïne. Dat "kost tijd, het is een moeilijk en lang proces", waarschuwt hij. Maar het is de inspanning waard, want "dit is een kwestie van gerechtigheid".

Michel sprak aan de vooravond van een nieuwe inzamelconferentie voor Oekraïne. Die zou de aftrap moeten zijn voor een "Marshallplan voor Oekraïne" om het gehavende land weer op te bouwen en dichter bij de EU te brengen. Er zal worden toegezien op de besteding van de vele miljarden aan beloofd hulpgeld, maar "we vertrouwen de Oekraïense autoriteiten", aldus het Belgische EU-kopstuk. "En in het toezicht moet zichtbaar zijn dat we hen vertrouwen."

Oekraïne was decennialang een van de corruptste landen van Europa, al boekte het land de afgelopen jaren vooruitgang. Hier en daar klinken waarschuwingen of het geld wel goed terechtkomt.

