Europees Parlement omarmt burgeradvies: neem EU op de schop

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie moet grondig op de schop, vindt het Europees Parlement. Het wil een grote conferentie beleggen waar de EU-lidstaten en -instellingen de EU-verdragen kunnen aanpassen om bijvoorbeeld de greep van de nationale regeringen op de EU te verminderen.

Het Europees Parlement omarmde woensdag de voorstellen van de zogeheten Conferentie over de Toekomst van Europa. Die vergadering van burgers en EU-vertegenwoordigers brainstormde afgelopen jaar over de EU van morgen en heeft daarvoor tientallen voorstellen opgesteld. Ze willen het vetorecht van lidstaten onder meer beperken tot uitzonderlijke gevallen. Ook zou het Europees Parlement net als bijvoorbeeld de Tweede Kamer het recht moeten krijgen om wetsvoorstellen in te dienen.

De voorstellen moeten de EU eenvoudiger, transparanter en democratischer maken en ervoor zorgen dat zij beter rekenschap aflegt, hoopt een grote meerderheid van het parlement. Vooral de uiterste rechterflank is echter kritisch. Daar wordt de conferentie afgedaan als een "farce", alleen maar opgezet om verder te kunnen bouwen aan een Europese superstaat.

Het wijzigen van de EU-verdragen is een lang en zwaar proces, waarvoor de zegen van alle lidstaten en hun parlementen nodig is. Nederland staat open voor zo'n ingreep "als het in het Nederlands en Europees belang is", maar elders klinkt al uitgesproken weerstand.

De conferentievoorstellen worden maandag overhandigd aan de voorzitters van de raad van regeringsleiders van de EU, van de Europese Commissie en van het parlement.

