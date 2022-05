Europese Commissie stelt olieboycot tegen Rusland voor

woensdag 4 mei 2022 , 4:00

STRAATSBURG (ANP) - Na weken van gepuzzel en gepalaver komt dan toch een Europees olie-embargo tegen Rusland op tafel. De Europese Commissie heeft de EU-landen een reeks nieuwe sancties voorgesteld wegens de Russische oorlog tegen Oekraïne, mét een olieboycot.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteert het inmiddels zesde sanctiepakket woensdagochtend in het Europees Parlement, zeggen ingewijden. Onder de vijf eerdere pakketten, met maatregelen die de Russische economie fors hebben geraakt, geeft Rusland vooralsnog geen krimp.

De EU-landen moeten vervolgens over de sancties beslissen. Hun ambassadeurs in Brussel komen daartoe woensdag bijeen. Tegen een embargo op Russische olie zijn grote bezwaren, met name van Hongarije en Slowakije die sterk afhankelijk zijn van de aanvoer uit Rusland. Ook al zou het pas over een flink aantal maanden ingaan. De commissie stelt volgens Brusselse bronnen voor deze landen nog wat uitstel te geven. Welke landen precies voor respijt in aanmerking komen en hoeveel tijd ze precies mogen nemen is nog onduidelijk.

De nieuwe strafmaatregelen zijn "ophanden", verzekerde voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen dinsdag. Buitenlandchef Josep Borrell noemde naast "het aanpakken van de olie-import" ook het afkoppelen van meer Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT en het straffen van "verspreiders van desinformatie".

Terug naar boven