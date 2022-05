Brussel geeft Hongarije uitstel als het instemt met olieboycot

maandag 2 mei 2022 , 17:32

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie legt volgens ingewijden dinsdag een zesde sanctiepakket op tafel waarin de Russische import van ruwe aardolie voor het einde van het jaar in de EU wordt afgebouwd. Om Hongarije, dat openlijk met een veto tegen oliesancties dreigt, over de streep te trekken stelt de commissie volgens EU-bronnen voor dat het land pas na 2022 hoeft te stoppen met de invoer van aardolie uit Rusland.

De lidstaten onderhandelen al weken over een mogelijke Russische olieboycot. Doel is om Ruslands inkomsten onderuit te halen om de financiering van de oorlog in Oekraïne te bemoeilijken, zonder de EU zelf te hard te treffen. Een aantal landen waaronder Slowakije en Hongarije, dat volgens critici te nauwe banden aanhoudt met het Kremlin, is erg afhankelijk van Russische olie. Ook voor Slowakije zou een vrijstelling worden voorgesteld.

Maar daarnaast zijn er zorgen voor de reactie van de wereldmarkt op een Russisch invoerverbod op hele korte termijn. Als daardoor de olieprijzen omhoog zouden schieten zou Rusland met minder verkochte olie dan toch hetzelfde kunnen verdienen en de sancties hun doel voorbij schieten. Ook zouden ontwikkelingslanden daardoor een klap krijgen, wat de EU en ook de VS een ongewenst effect vinden.

Voor Nederland hebben oliesancties ook gevolgen. De vijf raffinaderijen in de Rotterdamse haven krijgen hun ruwe aardolie per tanker aangevoerd uit onder andere Rusland. Net zoals de ene auto op benzine en de andere op diesel loopt, kan bij het raffinageproces niet eender welke oliesoort door elkaar worden gebruikt. Bij de raffinaderijen kan "de knop niet zomaar om", aldus een ingewijde, als er olie van een andere producent wordt geleverd. Dat kost tijd en geld.

De EU-ambassadeurs buigen zich naar verwachting woensdag over de commissievoorstellen. Het zesde sanctiepakket zou ook weer meer banken, in Rusland en Belarus, en personen treffen.

