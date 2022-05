Europese Commissie: geen EU-land betaalt Russisch gas in roebels

maandag 2 mei 2022 , 16:18

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De energiecommissaris van de EU zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat een EU-land of energiebedrijf Russische gasleveringen met roebels betaalt. "Wij hebben geen informatie dat dit zo zou zijn", zei Eurocommissaris Kadri Simson voor aanvang van een speciale bijeenkomst in Brussel van de EU-ministers voor energie. Ook over Hongaarse betalingen in roebels is in Brussel niets bekend. Premier Viktor Orban heeft recent gezegd daartoe wel bereid te zijn.

De Franse minister Barbara Pompili heeft de spoedvergadering belegd omdat Rusland de gastoevoer naar Polen en Bulgarije heeft dichtgedraaid. Zij weigeren hun nota's in de Russische valuta te betalen zoals sinds kort is vereist. Daarvoor moeten gaskopers twee rekeningen bij Gazprombank openen, een in euro's en een in roebels, en worden de eurobetalingen door de Russische centrale bank in roebels omgezet. Die transactie is in strijd met de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volgens Pompili zijn de lidstaten het "allemaal" eens dat er op die manier niet wordt betaald. "Dat is onaanvaardbaar. Hongarije heeft zich tot nu toe net zo constructief opgesteld als de andere lidstaten", zei ze in Brussel. "We laten ons bilateraal geen nieuwe contracten in roebels opdringen." Volgens de commissie is 97 procent van de lopende contracten in euro's of dollars.

De ministers bespreken onder meer hoe ze zo snel mogelijk onafhankelijk van het Russische gas kunnen worden, elkaar kunnen helpen om voldoende gas te krijgen en de voorraden voor de komende winter kunnen vullen. Nederland wordt bij het overleg vanwege het reces op ambtelijk niveau vertegenwoordigd.

Terug naar boven