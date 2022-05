Google wil dat EU-hof miljardenboete advertentiedienst vernietigt

maandag 2 mei 2022 , 13:47

LUXEMBURG (ANP/RTR) - Google wil dat de Europese rechter een streep zet door een boete van 1,49 miljard euro die de Amerikaanse techreus drie jaar geleden van de Europese Commissie kreeg vanwege het voortrekken van zijn eigen advertentiedienst AdSense ten opzichte van andere advertentieverkopers.

De Alphabet-dochter vecht het oordeel van de commissie aan dat Google misbruik maakt van zijn sterke marktpositie tijdens een hoorzitting bij het Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De hoorzitting over de zaak is maandag begonnen en duurt drie dagen.

Volgens de Europese Commissie zat Google zijn concurrenten bij het plaatsen van onlinezoekadvertenties dwars. Via AdSense leverde Google als bemiddelaar advertenties voor onder meer blogs en kranten- en reissites. In Europa had het bedrijf tussen 2006 en 2016 op dit gebied een marktaandeel van meer dan 70 procent.

Concurrenten als Microsoft en Yahoo konden er vanwege exclusiviteitseisen met uitgevers niet tussenkomen. In honderden contracten was opgenomen dat alleen zoekadvertenties via AdSense waren toegestaan. In andere contracten mochten advertenties van concurrenten alleen op minder prominente plekken worden getoond.

