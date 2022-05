Nieuwe miljardenboete EU dreigt voor Apple om contactloos betalen

maandag 2 mei 2022 , 17:47

BRUSSEL (ANP) - Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf misbruikt zijn marktmacht door een chip die contactloos betalen met iPhones en iPads vergemakkelijkt voor te behouden aan zijn eigen betaalsoftware, stelt de Europese Commissie.

De belangrijke NFC-chip mag alleen worden gebruikt door Apple Pay. Daarmee sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken en het veelgebruikte PayPal buiten. Zij kunnen wel met bijvoorbeeld QR-codes werken, maar dat is minder snel, veilig en gemakkelijk. Bedrijven die gebruik willen maken van Apple Pay, moeten Apple een commissie betalen. Op Android-telefoons kan de NFC-chip op veel meer manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om in te checken in het ov.

Apple wil de chip niet met andere 'mobiele portemonnees' dan Apple Pay delen omdat dat minder veilig zou zijn, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager. Maar voor die vrees ziet ze geen grond. Apple werkt innovatie tegen doordat concurrenten voor Apple Pay met vernieuwende ideeën de Apple-apparaten nu links laten liggen en consumenten hebben minder keus, stelt Vestager.

De Europese Commissie gaat nu nader onderzoek doen. Als dat uitwijst dat Apple inderdaad de mededingingsregels heeft geschonden, dreigt een hoge boete. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een van de waardevolste bedrijven van de wereld.

Apple laat in een reactie weten dat Apple Pay "slechts een van de opties" is die Europese consumenten hebben om mee te betalen. Alle banken krijgen bovendien dezelfde voorwaarden van Apple waardoor er sprake is van "gelijke toegang". Het Amerikaanse bedrijf liet verder weten in gesprek te blijven met de commissie "om te zorgen dat Europese consumenten toegang houden tot de betalingsoptie van hun keuze in een veilige omgeving".

Voor Apple dreigen al miljardenboetes voor oneerlijke concurrentie in de markt voor het streamen van muziek en voor e-books. Eerder beboette de Commissie het bedrijf in een belastingzaak, al vocht Apple die met succes aan. Ook andere grote techbedrijven als Facebook en Google zijn de afgelopen jaren hoge boetes opgelegd.

