Kaag: niet toegeven aan poging Russen om EU uit elkaar te spelen

vrijdag 29 april 2022 , 16:36

Bron: D66

DEN HAAG (ANP) - Europese landen moeten zich niet door Rusland uiteen laten drijven, vanwege de Russische eis aan enkele landen om gas voortaan in roebels te betalen. Dat vindt minister Sigrid Kaag van Financiën. "Het is aan ons allemaal om er, samen met de Europese Commissie, voor te zorgen dat dit niet gebeurt."

Rusland heeft de toevoer van gas aan Polen en Bulgarije deze week stopgezet, omdat beide landen weigeren het Russische gas in roebels te betalen. De Europese lidstaten hebben afgesproken hun gasleveranties aan Rusland in euro's of in dollars te blijven betalen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het sanctiepakket tegen Rusland en Russische bedrijven.

"We moeten ons aan de sancties houden, anders ondermijn je je eigen sancties", stelde Kaag als vicepremier in een persconferentie na de ministerraad. Kaag ziet dat Russen eropuit zijn om tweedeling te zaaien, met hun besluit de gastoevoer aan Polen en Bulgarije stop te zetten. De Europese lidstaten moeten niet in die val trappen, zei ze.

Kaag beseft dat Nederland minder afhankelijk van Russisch gas is dan andere landen. "Daarom is het zaak dat we die andere landen ondersteunen." Zij mogen "niet het slachtoffer worden van de keuze die de Russen nu weer maken."

