Kabinet voelt nog weinig voor halen extra arbeidsmigranten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet staat nog niet te springen bij een voorstel van de Europese Commissie om meer arbeidsmigranten van buiten de EU toe te laten in de strijd tegen de nijpende personeelstekorten in veel sectoren. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vraagt zich af of dat nodig en haalbaar is.

Er is ook in Nederland sprake van "echte arbeidsmarktkrapte", erkent Van Gennip. "Van de andere kant hebben we nog steeds meer dan een miljoen mensen aan de kant, en nog heel veel mensen die parttime werken." De bewindsvrouw voelt "echt een verantwoordelijkheid" om die groep eerst aan (meer) werk te helpen.

Van Gennip wijst er ook op dat mogelijk vele tienduizenden Oekraïners naar Nederland komen die op de vlucht zijn voor de oorlog met Rusland. "Met name jonge vrouwen met kinderen die graag aan het werk willen, vaak hoog opgeleid zijn en een beetje Engels spreken." Ook zij moeten mee kunnen doen in Nederland, vindt de CDA-minister.

Het binnenhalen van duizenden nieuwkomers leidt ook tot extra druk op de al oververhitte woningmarkt, op de zorg en het onderwijs. "Dat moet je wel als samenleving kunnen opvangen", waarschuwt Van Gennip.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) noemt het Brusselse plan een "heel pril idee". Toch erkent ook zij dat Nederland "een echt tekort aan arbeidskrachten" heeft. Het is nodig "op een creatieve manier" na te denken over oplossingen, aldus de VVD-bewindsvrouw.

Het kabinet komt binnenkort met een uitgebreidere reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

