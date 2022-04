Extra brexitcontroles op import uit EU uitgesteld

donderdag 28 april 2022 , 15:46

Bron: © European Union, ??

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk stelt verdere strengere regels voor geïmporteerde producten uit de Europese Unie die vanaf de zomer zouden gaan gelden uit tot eind volgend jaar. De Britse overheid stelt dat het winkeliers niet nog verder op kosten wil jagen en geen verdere inflatie wil riskeren. De overheid zegt dat onder meer de oorlog in Oekraïne en de recente stijging van energieprijzen hun sporen nalaten op de logistieke ketens, die nog altijd niet zijn hersteld van de coronapandemie.

Vanaf juli zou er extra gecontroleerd worden op voedsel, dierlijke producten en landbouwproducten zoals bloemen en planten. Al in januari 2021 ingevoerde regels voor dit soort producten blijven wel gelden. Beperkingen op de invoer van gekoeld vlees worden ook uitgesteld. Wat dit betekent voor producten uit Nederland, dat onder meer veel bloemen naar het Verenigd Koninkrijk exporteert, is nog niet duidelijk. Het uitstellen van de regels scheelt Britse importeurs jaarlijks zo'n 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro.

"Het is cruciaal om de juiste importcontroles te hebben, dus nu beoordelen we samen met de markt de resterende controles zodat ze het Verenigd Koninkrijk het beste uitkomen", aldus Brexitminister Jacob Rees-Mogg. Het nieuwe controlesysteem moet eind dit jaar klaar zijn en eind 2023 in werking treden.

Terug naar boven