EU selecteert zes Nederlandse steden voor project klimaatneutrale en innovatieve steden

donderdag 28 april 2022 , 16:00

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft zes Nederlandse steden geselecteerd die meedoen aan de EU-missie 'Climate-Neutral and Smart Cities'. Amsterdam, Eindhoven & Helmond, Groningen, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maken deel uit van de in totaal 100 steden die in 2030 klimaatneutraal en een voorbeeld als innovatiecentrum moeten zijn.

Een van de vijf missies van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU, is gericht op het klimaatneutraal maken van 100 steden in 2030. Ook moeten deze steden voorbeelden zijn van innovatieve centra zodat in 2050 alle steden klimaatneutraal kunnen worden. Uit alle EU-lidstaten en uit partnerlanden als Albanië, Bosnië & Herzegovina, IJsland, Israel, Montenegro, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk zijn steden geselecteerd.

De deelnemers kunnen rekenen op specifiek advies en ondersteuning, extra financieringsmogelijkheden, een coördinerend netwerk en ondersteuning bij het betrekken van burgers bij de besluitvorming. De steden zullen binnenkort een contract ondertekenen waarin de plannen om klimaatneutraliteit te bereiken uiteengezet worden. Burgers en andere partners zullen bij het opstellen van dit contract betrokken worden.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven