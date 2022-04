Von der Leyen: Russisch gas met roebels kopen tegen sanctiebeleid

woensdag 27 april 2022 , 16:05

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt Europese importeurs van Russisch gas dat zij de EU-sancties schenden als zij hun aankopen in roebels betalen als contractueel is bepaald dat de rekening in euro's of dollars moet worden voldaan. Volgens de Duitse is in 97 procent van de Europese gasleveringscontracten geen betaling in de Russische munt voorzien. Ze benadrukt dat Europese bedrijven niet moeten buigen voor Russische druk om in roebels te betalen.

President Vladimir Poetin vaardigde eind maart een decreet uit waarin wordt geëist dat buitenlandse gaskopers uit "onvriendelijke landen", waaronder de meeste EU-lidstaten, in de Russische munt moeten betalen. Volgens persbureau Bloomberg hebben vier Europese bedrijven al met roebels betaald en zouden tien energiebedrijven inmiddels rekeningen hebben geopend bij Gazprombank. Poetin eist van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Ze betalen dan in euro's of dollars op de ene rekening terwijl Gazprombank de valuta omzet en de roebelbetaling overmaakt.

Von der Leyen zei dat Polen en Bulgarije, die door Rusland zijn afgesloten van zijn gas, inmiddels al zijn voorzien van gas door EU-buurlanden, via de Europese infrastructuur van onderling verbonden leidingen. "Wij zorgen ervoor dat de consumenten hier zo min mogelijk last van zullen hebben", aldus Von der Leyen.

De EU-ministers van Energie zullen binnenkort naar Brussel worden geroepen om zich over de ontwikkelingen te buigen. Volgende maand komt de commissie bovendien met voorstellen om de groene transitie in de EU te versnellen, zei de voorzitter.

Terug naar boven