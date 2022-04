Europese Commissie wil heffingen op Oekraïense waar schrappen

woensdag 27 april 2022 , 13:48

BRUSSEL (ANP) - De invoerheffingen op Oekraïense producten moeten voor een jaar worden geschrapt, vindt de Europese Commissie. Dat moet de economie van Oekraïne door de oorlog helpen die Rusland tegen het land is begonnen.

De commissie stelt ook voor alle maatregelen te schrappen die de EU heeft genomen om dumping van goedkoop Oekraïens staal in de unie tegen te gaan. Voor de plannen is de goedkeuring nodig van de EU-landen en het Europees Parlement.

"De Russische militaire agressie heeft een verwoestende impact op de economie van Oekraïne en zijn vermogen om met de rest van de wereld te handelen", constateert de commissie. Boerderijen, fabrieken en kantoren zijn met de grond gelijk gemaakt en cruciale exportroutes zijn geblokkeerd.

De "verstrekkende voorstellen" van de commissie moeten de nood verlichten en "vertrouwen injecteren" in de Oekraïense economie, zegt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis. "En een krachtig signaal uitsturen dat de EU alles zal doen wat nodig is om Oekraïne te helpen in deze tijd van nood."

