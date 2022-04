Brussel: Twitter moet zich ook onder Musk aan EU-regels houden

dinsdag 26 april 2022 , 14:29

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP) - Twitter moet zich ook als eigendom van miljardair Elon Musk aan de EU-regels houden, waarschuwt de Europese Commissie. Over de voorgenomen overname van het sociale medium door Musk zijn zorgen gerezen omdat de Tesla-baas uitgesproken opvattingen heeft over vrijheid van meningsuiting.

De excentrieke Tesla-baas, de rijkste man ter wereld, "weet heel goed dat ieder bedrijf zich in Europa aan onze regels moet houden", twittert verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton. "Of het nu om auto's of sociale media gaat." Musk zal het nieuwe, strengere EU-beleid dat in de maak is om internetgebruikers te beschermen tegen bijvoorbeeld haatberichten en privacyschendingen "snel volgen", verwacht Breton.

Musk wil van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen. De afgelopen jaren heeft de EU techbedrijven juist aangezet om bijvoorbeeld haat en desinformatie te weren.

Twitteraars houden er onder meer rekening mee dat Musk de verbannen Donald Trump weer wil toelaten. Maar ook bij zo'n besluit zou Twitter binnen de Europese normen moeten blijven, zei Breton.

