Brussel wil meer legale migratie vanwege personeelstekorten

dinsdag 26 april 2022 , 5:30

Bron: flickr/Takver

MEDIAWATCH (DE VOLKSKRANT) - De Europese Commissie wil vanaf eind dit jaar de deur wijder openzetten voor arbeidsmigranten uit Egypte, Marokko en Tunesië. Meer legale arbeidsmigratie is nodig om de tekorten op de Europese arbeidsmarkt te verminderen en illegale migratie tegen te gaan.

In het ontwerpvoorstel 'Vaardigheden en talent naar de EU halen', dat de Europese Commissie volgens de Volkskrant naar verwachting woensdag presenteert, staat dat vervolgens ook "talent partnerships" met Senegal, Nigeria, Pakistan en Bangladesh gesloten moeten worden. Over hoeveel arbeidsmigranten de Europese Unie de komende jaren moet toelaten, spreekt de Commissie zich niet uit. Dat is een nationale bevoegdheid. Het zou "politieke zelfmoord" zijn een aantal te noemen, zegt een betrokken EU-ambtenaar. "De animo onder de lidstaten om over legale migratie te praten is toch al niet groot nu er miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne in Europa zijn."

Voor die groep wil de Commissie nog deze zomer een talentenpool opzetten. Oekraïense vluchtelingen kunnen hun diploma's, vaardigheden, ervaring en wensen vermelden, zodat de lidstaten en werkgevers beter kunnen zien wie ze welkom heten. De EU-landen spraken in maart af dat alle Oekraïense vluchtelingen hier mogen werken.

