Onderzoek: ook met EU-klimaatbeleid stijgt milieuschade in 2030

maandag 25 april 2022 , 23:34

AMSTERDAM (ANP) - Met de huidige Europese klimaatplannen stijgt de milieuschade veroorzaakt door Nederland in 2030 nog steeds. Wel kan dit beleid ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft tot 59 miljard euro, in plaats 68 miljard euro in 2030, stellen deskundigen van ABN AMRO en onderzoeksbureau CE Delft. De jaarlijkse milieuschade kwam in 2020 neer op 55 miljard euro.

De milieuschade zal in eigen land beperkt stijgen, of juist dalen als de klimaatplannen gevolgd worden, komt naar voren uit het onderzoek. Maar het is mogelijk dat Nederland dan juist meer schade veroorzaakt door producten te halen uit landen die minder milieuvriendelijk produceren. Dat maakt de milieuwinst ons land "ongedaan", zegt ABN AMRO. De bank pleit voor beleid dat zich meer richt op bewustwording van de milieuschade die het kopen van producten met zich meebrengt.

Met milieuschade doelt het onderzoek bijvoorbeeld op vroegtijdige sterfgevallen vanwege luchtvervuiling of droogte door klimaatverandering. Alle vormen van uitstoot worden meegerekend, zowel door de consument die autorijdt of een fabriek die fijnstof uitstoot. ABN AMRO stelt dat het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland 7,6 procent kleiner in omvang zou zijn, als milieuschade in dit cijfer wordt meegenomen.

Volgens het onderzoek zorgt fijnstof jaarlijks voor ongeveer 20.000 vervroegde sterfgevallen in Nederland. Buitenlandse productieprocessen voor de Nederlandse markt leiden ook nog eens tot 10.000 extra overlijdens in het buitenland. "Dat realiseren consumenten zich niet altijd", zegt Sonny Duijn, een van de onderzoekers van ABN AMRO.

Verder benadrukt de bank dat het beperken van de eigen CO2-uitstoot een prioriteit is. ABN AMRO heeft zich verbonden aan het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen hebben afgesproken de opwarming van de aarde bij voorkeur te limiteren tot 1,5 graden Celsius. De bank wil ook klanten helpen te verduurzamen.

