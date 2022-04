Von der Leyen waarschuwt: Oekraïne-oorlog raakt ook India

maandag 25 april 2022 , 17:34

Bron: © European Union, 2018

NEW DELHI (ANP) - De Russische oorlog tegen Oekraïne gaat India niet voorbij, waarschuwt de Europese Commissie. Op bezoek in India probeert voorzitter Ursula von der Leyen de terughoudende Aziatische grootmacht zover te krijgen de westerse strafmaatregelen tegen Rusland over te nemen.

"Ons antwoord op de Russische agressie van nu zal de toekomst van de internationale orde en de wereldeconomie bepalen", zei Von der Leyen op een veiligheidsconferentie in New Delhi, waar ze hoofdgast was van premier Narendra Modi. "Wat er in Oekraïne gebeurt zal gevolgen hebben" voor India en de landen rond de Indische Oceaan en aan de zuidwestkant van de Grote Oceaan. "Die heeft het al", stelde ze, verwijzend naar de prijzen van graan, energie en kunstmest die door de oorlog zijn opgedreven.

De veiligheid van Europa staat door het conflict met Rusland op het spel, aldus Von der Leyen. Maar voor de Indo-Pacifische regio is het volgens haar even belangrijk als voor Europa dat landsgrenzen worden gerespecteerd en dat landen niet aan grootmachten worden overgeleverd omdat ze in hun achtertuin zouden liggen. Ze wees ook op het nauwe verbond van Rusland met China, een belangrijke rivaal van India.

India heeft de Oekraïne-oorlog aangegrepen om onder meer goedkoop extra Russische olie in te slaan. Von der Leyen roept het land op te kiezen voor energie die duurzaam is en India niet tot speelbal van anderen maakt.

