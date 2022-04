Hofvijver april 2022: Frankrijk kiest Macron als president. En nu?

maandag 25 april 2022 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Frankrijk heeft Emmanuel Macron opnieuw als president gekozen. Maar of hij als Europees leider uit de Oekraïense crisis tevoorschijn komt is koffiedik kijken, zo schrijft Niek Pas in de nieuwe Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut. Macron boetseerde zijn staatsmanschap aan de hand van de crisis en maakte handig gebruik van het EU-voorzitterschap, maar stond tegelijk machteloos in de omgang met de Russische agressie.

Onlangs leverde Oekraïne de door de Europese Commissie overhandigde vragenlijst in, die de eerste van vele stappen is op weg naar Oekraïens lidmaatschap van de EU. Giselle Bosse schrijft over de geopolitieke, bureaucratische en morele krachten die meespelen in het lange en moeizame proces. Daarnaast gaat Maarten Stremler in op het voornemen van de Europese Commissie om EU-subsidies van Hongarije in te houden vanwege rechtsstaatschendingen. Een extra instrument om premier Viktor Orbán in het gareel te krijgen, maar verwacht geen wondermiddel.

Ten slotte heeft de Nederlandse regering, als laatste, plannen bekend gemaakt om aanspraak te maken op financiële steun uit het Europees Herstelfonds. Annelieke Mooij schrijft over de Nederlandse conceptplannen en het herstelfonds als Europeanisering van economisch beleid.

Bron: De Hofvijver

