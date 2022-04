Liberalen van nieuwkomer Golob winnen verkiezingen Slovenië

maandag 25 april 2022 , 2:15

LJUBLJANA (ANP/AFP) - De liberale Vrijheidsbeweging (GS) van de politieke nieuwkomer Robert Golob heeft de verkiezingen in Slovenië gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de pas in januari opgerichte partij uit op 34,5 procent van de stemmen. Zij laat de Sloveense Democratische Partij (SDS) van drievoudig premier Janez Jansa ver achter zich. Die komt uit op 23,6 procent.

Golobs GS stoelde zijn campagne op wijdverspreide woede over de conservatieve regering van Jansa. De oppositie beschuldigt Jansa onder meer van autoritarisme nadat hij in 2020 voor de derde keer aan de macht kwam. Zo zou Jansa hebben geprobeerd democratische instellingen en persvrijheden te ondermijnen, op eenzelfde soort manier als waarop zijn bondgenoot Viktor Orbán dat in het naburige Hongarije zou doen.

"Ons doel is bereikt: een overwinning die ons in staat zal stellen het land terug te leiden naar de vrijheid," zei Golob zondagavond tegen zijn jubelende aanhang. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg zo'n 70 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan de 52 procent bij de laatste parlementsverkiezingen in 2018. Vooral jongeren werden de afgelopen tijd nadrukkelijk aangespoord te gaan stemmen.

Volgens politiek analist Miha Kovac vormde de uitslag vooral een duidelijk stem tegen Jansa, die een bewonderaar is van de Amerikaanse ex-president Donald Trump. De uitslag was volgens Kovac een stem "tegen een Slovenië dat de Hongaarse kant op gaat, tegen een Sloveense niet-liberale democratie, tegen de overname van de publieke omroep door de regering en tegen een grotere controle over de rechterlijke macht".

De analist waarschuwde echter dat de piepjonge partij GS nog geen enkele regeringservaring heeft. Al zou zij volgens hem in ieder geval kunnen gaan samenwerken met de meer ervaren sociaaldemocraten (SD), die bij de verkiezingen 6,7 procent van de stemmen wisten te bemachtigen.

