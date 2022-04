Europees akkoord over strengere regels grote internetbedrijven

zaterdag 23 april 2022 , 2:44

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het in de nacht van vrijdag op zaterdag eens geworden over definitieve, strengere wetgeving die de macht van grote internetbedrijven moet beperken en consumenten beter beschermen. De zogeheten Digital Services Act (DSA) regelt onder meer het verwijderen van illegale berichten en desinformatie, stelt transparantie over de werking van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie van gebruikers over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

"We hebben een deal. De DSA zal ervoor zorgen dat dat wat offline illegaal is ook online als illegaal wordt gezien en behandeld - niet als een slogan, maar als realiteit", zei de Europese Commissaris die gaat over mededinging, Margrethe Vestager, op Twitter. De overeenkomst volgde na onderhandelingen die ruim zestien uur duurden.

Overtreding van de wetgeving kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet van de bedrijven. Herhaaldelijke overtredingen kunnen er bovendien toe leiden dat ze geen zaken meer mogen doen binnen de EU.

