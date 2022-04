Kabinet wil nog dit jaar stoppen met gebruik Russisch gas

vrijdag 22 april 2022 , 16:29

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat Nederland eind dit jaar helemaal is afgestapt van Russisch gas, nu goed voor 15 procent van het totale verbruik. Dat heeft klimaat- en energieminister Rob Jetten gezegd na afloop van de ministerraad. Door energie te besparen en meer gas uit andere landen te importeren "lukt het ons de hele Russische hoeveelheid gas te vervangen", aldus de bewindsman.

Nederland kan de import van Russisch gas niet eenzijdig verbieden, daarvoor zijn Europese afspraken nodig. Jetten kan dan ook niet uitsluiten dat na dit jaar nog wel Russisch gas via Nederlandse pijpleidingen naar andere landen stroomt. Premier Mark Rutte denkt dat het nog wel een paar jaar duurt voordat heel Europa is overgeschakeld op gas uit andere bronnen.

Onderdeel van de plannen om Nederland onafhankelijk te maken van Russisch gas, is een flinke uitbreiding van de import- en opslagcapaciteit voor vloeibaar aardgas (LNG). Daarvoor wordt een bestaande terminal in de haven van Rotterdam uitgebreid en wordt een nieuwe, drijvende terminal aangelegd in de Eemshaven.

Daarnaast worden maatregelen genomen zodat Nederland met veel beter gevulde gasopslagen de komende winter ingaat. Bedrijven krijgen subsidie om voorraden aan te leggen, als dat gezien de hoge prijzen economisch niet rendabel is. Als dat onvoldoende is om gasleveranciers over de streep te trekken, springt staatsonderneming Energie Beheer Nederland (EBN) bij.

De kosten van deze operatie worden geraamd op 623 miljoen euro. Die kosten worden via een extra heffing verhaald op gasgebruikers die profiteren van het beter vullen van de gasopslagen. De prijzen van gas zullen hoog blijven zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, benadrukt het kabinet. Daar zullen deze maatregelen niet per se iets aan kunnen veranderen.

Het is volgens Rutte "onvermijdelijk" dat de voorraden voor de komende winter nog deels uit Russisch gas zullen bestaan. Hij erkent dat Nederland daarmee noodgedwongen nog een tijdje blijft bijdragen aan de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin. Het kost nu eenmaal tijd om voldoende alternatieven te vinden, aldus de premier.

Aan de import van kolen uit Rusland komt in augustus al een einde. Dan gaat in de hele Europese Unie een verbod in. Het kabinet wil daarnaast zo snel mogelijk stoppen met de import van olie uit Rusland. Daarom heeft Nederland de Europese Commissie gevraagd te onderzoeken hoe de inkoop van Russische olie kan worden afgebouwd, zonder dat de leveringszekerheid in het gedrang komt.

Terug naar boven