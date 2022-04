Bloomberg: Amazon betaalde geen belasting in Europa

woensdag 20 april 2022 , 18:06

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De Europese webwinkeldivisie van Amazon zou over 2021 geen belasting hebben afgedragen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van documenten die het inzag.

Het Europese onderdeel van het Amerikaanse bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 51,3 miljard euro, maar had onder de streep een tekort van 1,2 miljard euro. Daardoor zou het bedrijf geen winstbelasting verschuldigd zijn. Ook zou het bedrijf een belastingvoordeel van 1 miljard euro hebben ontvangen.

De omzet van de in Luxemburg gevestigde Europese retailtak steeg op jaarbasis met 17 procent. Onder Amazon EU Sarl vallen de omzetten die in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Zweden zijn gemaakt.

Amazon ligt al langere tijd onder een vergrootglas bij Europese regelgevers vanwege de belastingafdracht. Het bedrijf uit Seattle won eerder een beroepszaak over een belastingaanslag van 250 miljoen euro. Die werd door toezichthouders opgelegd omdat ze meenden dat afspraken met Luxemburg uit 2003 neerkwamen op illegale staatssteun. Daar was de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie het niet mee eens. De Europese Commissie tekende daarop beroep aan.

De documenten die Bloomberg inzag geven een zeldzaam inzicht in de regionale financiën van Amazon. In 2021 had het concern een inkomen van 33,4 miljard dollar, tegen 21,3 miljard dollar een jaar eerder. Het bedrijf splitst de inkomsten en omzet uit e-commerce niet per land uit.

Amazon zegt in een reactie in heel Europa vennootschapsbelastingen te betalen. Daarmee zouden honderden miljoenen dollars zijn gemoeid. Het belastingvoordeel van 1 miljard euro dat Amazon zou genieten zou te maken hebben met het verrekenen van verliezen zoals dat volgens de regels mag.

