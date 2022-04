Oud-CDA-Tweede Kamerlid en -europarlementariër Beumer overleden

woensdag 20 april 2022 , 9:19

DEN HAAG (PDC) - Op 10 april is op 87-jarige leeftijd Bouke Beumer overleden. Hij was bijna twintig jaar politiek actief, eerst als Tweede Kamerlid voor de ARP en het CDA (1975-1979) en daarna als lid van het Europees Parlement (1979-1994).

Beumer was al op jonge leeftijd burgemeester in het Groningse Midwolda en daarnaast vijf jaar lid van Provinciale Staten van Groningen. In 1975 werd hij financieel-economisch woordvoerder in de Tweede Kamer en in 1979 lijsttrekkker van het CDA bij de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. In 1984 was hij dat opnieuw.

Bouke Beumer behoorde in de CDA-fractie in 1977 tot de zogenoemde loyalisten, die kritisch waren over de samenwerking met de VVD en zich bijvoorbeeld keerden tegen plaatsing van kernwapens in Nederland.

Bronnen: Vereniging oud-kamerleden, PDC

