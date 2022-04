Nederland en België willen nauwere militaire samenwerking in de EU

dinsdag 19 april 2022 , 21:13

Bron: flickr/European Defence Agency

GENT (ANP) - Nederland en België willen hun nauwe defensiesamenwerking uitbreiden met andere Europese landen. Door meer en met meer landen samen op te trekken kunnen ze ook Oekraïne beter helpen zich Rusland van het lijf te houden, denken premier Mark Rutte en zijn Belgische collega Alexander De Croo.

Rutte kondigde eerder op de dag aan dat Nederland pantservoertuigen en ander zwaar militair materieel naar Oekraïne stuurt. België denkt daar ook over, aldus De Croo. Dat is "echt een volgende stap", benadrukt Rutte na overleg in Gent van zijn halve kabinet met hun Belgische collega's. "Om verder te gaan dan we tot nu toe gedaan hebben" nu Rusland begonnen lijkt aan een nieuwe grootscheepse aanval in Oost-Oekraïne. Daarom heeft hij de nieuwe leveringen ook uitdrukkelijk bekendgemaakt. Normaliter willen bondgenoten van Oekraïne diens tegenstander Rusland niet wijzer maken over de wapens waarover Oekraïne beschikt.

De "waanzinnige agressie" van Rusland in Oost-Oekraïne vergroot "de appetijt" voor nauwere Europese defensiesamenwerking, constateert De Croo. Ook al vindt hij dat ook wat wrang, hij hoopt met de Lage Landen nu als voorbeeld te dienen om Europees defensiegeld beter te besteden. Om de "hopeloze" verbrokkeling van de defensie van de EU-landen te boven te komen en meer waar te krijgen voor de euro's die ze in hun krijgsmachten steken. Ook Rutte vindt de Belgisch-Nederlandse samenwerking "echt een voorbeeld, ook als je kijkt naar: hoe kun je nu verder Oekraïne ondersteunen de komende tijd".

Nederland en België trekken militair al langer nauw samen op. De beide buren bewaken samen hun gezamenlijke luchtruim en kopen onder meer samen marineschepen. Hun gezamenlijke veiligheid was één van de belangrijkste onderwerpen van hun overleg dinsdag met twee uitzonderlijk zware regeringsdelegaties. Bij de zogeheten Thalassa-top, die de twee buren eens in de zoveel jaar houden, schoven tientallen ministers en staatssecretarissen aan.

Nederland hoopt ook binnenkort de Belgische NAVO-militairen af te lossen die zijn gelegerd in Roemenië, dat het Russische leger angstig dicht naar zijn grenzen ziet oprukken. "Daar willen we heel graag een bijdrage leveren", zegt Rutte. Hij ziet "enorme kansen om dat samen te doen".

Rutte is tot dusver beducht voor een snellere toelating van Oekraïne tot de EU, een vurige wens van het land en zeker sinds de Russische inval ook van een aantal EU-lidstaten. Ook nu Oekraïne een uitgebreide vragenlijst naar Brussel stuurt, een volgende stap in de jarenlange en zware procedure, blijft hij beklemtonen dat "je die stappen allemaal keurig moet zetten". Maar "die stappen kun je versnellen", aldus de premier.

