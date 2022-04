CDA-Europarlementariër leidt onderzoek Pegasus-spionagesoftware

dinsdag 19 april 2022 , 16:54

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is gekozen tot voorzitter van de speciale 'PEGA'-commissie die onderzoek gaat doen naar het gebruik van zogeheten Pegasus-spionagesoftware. Met de software worden oppositiepolitici, journalisten, activisten en advocaten bespioneerd. Ook tegen enkele leden van het Europees Parlement zou de spionagesoftware zijn gebruikt.

Overheden braken met de spyware van het Israëlische bedrijf NSO in op de telefoons van tienduizenden nietsvermoedende mensen, brachten onderzoeksjournalisten vorige zomer aan het licht. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI werden het slachtoffer.

De PEGA-commissie is opgericht om onderzoek te doen naar het gebruik van surveillancespyware en schendingen van de Europese privacywetgeving. Lenaers: "Dit schandaal is bijzonder ernstig en dit kunnen we niet genoeg benadrukken. Ga maar eens in de schoenen van een slachtoffer staan en het gevoel ervaren dat elk bericht dat u naar uw dierbaren stuurt, wordt gelezen door de overheid, dat elke video die u op uw telefoon bekijkt, wordt bekeken met u, en dat mensen die niet uw belangen op het oog hebben op elk moment precies weten waar u zich bevindt."

Volgens Lenaers wordt de lijst met slachtoffers met de dag langer. De commissie heeft een jaar de tijd gekregen "om de onderste steen boven te krijgen". Eerder werd D66'er Sophie in 't Veld al tot rapporteur voor de commissie benoemd. Volgens haar zijn mogelijk ook verkiezingen beïnvloed. De software is onder meer gebruikt door EU-landen Polen en Hongarije.

