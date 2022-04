Bloomberg: Europa zal deel kosten wederopbouw Oekraïne betalen

dinsdag 19 april 2022 , 8:38

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie is van plan een solidariteitsfonds op te richten om de wederopbouw van het door oorlog verwoeste Oekraïne te financieren. De lidstaten zouden eerder vanuit Brussel te horen hebben kregen dat zij het grootste deel van de kosten zullen moeten betalen. De Europese Commissie zou diplomaten hebben verteld dat de EU werkt aan een instrument dat zich richt op de langetermijnbehoeften van het land, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het mechanisme waaraan wordt gewerkt zou gelijkenissen vertonen met de coronaherstelfondsen van lidstaten. Het fonds zal hervormingen financieren in overleg met de Oekraïense regering, maar het is niet duidelijk hoeveel geld zal worden verstrekt in de vorm van subsidies of leningen, aldus de bronnen.

Aangezien de oorlog nog steeds aan de gang is, wil het uitvoerend orgaan van de EU geen prijskaartje hangen aan de opdracht. Wel is de EU-ambassadeurs verteld dat het bedrag zou kunnen oplopen tot honderden miljarden euro's over een periode van tientallen jaren.

De kwestie rond de wederopbouw na de oorlog en mogelijke herstelbetalingen door Rusland zal naar verwachting de komende weken de aandacht krijgen. Hoge ambtenaren in Brussel en Washington zouden van plan zijn te praten over manieren om Kiev financieel te steunen. Daarbij zou er extra aandacht zijn voor methoden die ervoor zorgen dat de enorme hoeveelheid geld niet wordt misbruikt.

De Wereldbank organiseert donderdag een ministeriële bijeenkomst over Oekraïne tijdens de voorjaarsbijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis zal naar verwachting deelnemen, aldus een EU-functionaris.

Omdat de Russische troepen nog steeds Oekraïense steden aanvallen, is het moeilijk voor de landen om al te ver te gaan met hun plannen. Maar ook als de oorlog eindigt, zullen er nog belangrijke obstakels zijn. Corruptie en het gebrek aan degelijke toezichtmechanismen in Oekraïne lijken daarbij de belangrijkste, zo klinkt het.

Ligt het aan Nederland, dan worden de instrumenten voor de wederopbouw ook gebruikt voor het verbeteren van de beleidsstructuren in het land. Die zouden daarbij beter uitsluiten bij de EU-normen waarmee een toelating tot het landenblok kan worden versneld, aldus de bronnen. Andere landen zouden hebben gepleit voor het doorsluizen van bevroren tegoeden van Russische oligarchen naar Oekraïne.

