Rusland wijst achttien EU-diplomaten de deur

vrijdag 15 april 2022 , 17:41

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU/BRUSSEL (ANP/RTR) - Rusland wijst achttien diplomaten van de EU-missie in Moskou uit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring dat ze in de nabije toekomst het land moeten verlaten. De buitenlanddienst van de EU "betreurt de ongerechtvaardigde en ongefundeerde beslissing", die de internationale isolatie van Rusland volgens Brussel verder zal verdiepen.

De stap is een vergeldingsmaatregel voor het EU-besluit van tien dagen geleden om negentien diplomaten van de Russische EU-missie in Brussel tot personae non grata te verklaren. Naast de Europese Unie wezen toen ook een hele serie lidstaten Russische diplomaten uit na de berichten over massagraven en gedode burgers in de Oekraïense plaats Boetsja. In veel gevallen, ook in Nederland, werden ze weggestuurd vanwege vermoedelijke spionageactiviteiten.

Het Kremlin liet destijds weten de massale uitzetting van Russische diplomaten te veroordelen en kondigde al tegenmaatregelen aan.

