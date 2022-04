Lid Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer plotseling overleden

donderdag 14 april 2022 , 19:14

DEN HAAG (ANP) - Alex Brenninkmeijer is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 2005 en 2014 de Nationale ombudsman. Daarna werd hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Rekenkamer. Zijn termijn bij die instelling zou daar deze zomer aflopen.

"Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig. Een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid, wat terug te zien was in zijn werk als Nationale ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer", aldus premier Mark Rutte.

Brenninkmeijer was sinds 1 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer, die zetelt in Luxemburg. Op 1 april nam Stef Blok zijn functie over. De Europese Rekenkamer is belast met het controleren van de financiën van de EU.

De Europese Rekenkamer heeft op Twitter laten weten "met grote droefheid" kennis te hebben genomen van het overlijden van Brenninkmeijer. Ook betuigen ze hun "diepste medeleven aan zijn familie en vrienden".

Vanaf juni 2005 was Brenninkmeijer de Nationale ombudsman van Nederland. Daarbij deed hij onder meer onderzoek naar de Q-koorts. Bij zijn vertrek als ombudsman in 2014 kreeg hij een koninklijke onderscheiding: Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Daarbij noemde hij het "een voorrecht" om ombudsman te zijn.

