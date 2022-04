ECB houdt opties graag open als het gaat om verhogen van rente

donderdag 14 april 2022 , 15:26

Bron: The Council of the European Union

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat binnen afzienbare tijd de rente verhogen in de eurozone, maar wanneer precies is nog niet te zeggen. ECB-president Christine Lagarde wil graag de nodige "flexibiliteit" behouden nu de economische vooruitzichten door de oorlog in Oekraïne erg onzeker zijn. Dat er wat moet gebeuren is niettemin helder, want zoals het er nu naar uitziet blijft de inflatie in de eurolanden komende tijd aan de hoge kant. En er is volgens Lagarde ook een risico dat de prijzen nog verder omhoog schieten.

Vooral energie en brandstof zijn fors duurder geworden en veel mensen voelen dat in hun portemonnee, terwijl het juist de taak van de ECB is om te zorgen voor prijsstabiliteit. Een belangrijk instrument om de hoge inflatie te beteugelen is de rente. Voorlopig past de ECB die evenwel nog niet aan. Hoe de economie zich komende tijd ontwikkelt, hangt volgens de ECB namelijk sterk af van het verdere verloop van het conflict in Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

Lagarde zei in een toelichting op het rentebesluit van donderdag ook dat de ECB pas aan de rente kan sleutelen als de bank klaar is met het massaal opkopen van obligaties, waarmee de economie van de eurozone nog steeds wordt gestimuleerd. Dat doet de centrale bank niet abrupt, maar geleidelijk om financiële schokken te vermijden. Naast flexibiliteit zijn geleidelijkheid en het open houden van opties volgens Lagarde erg belangrijk bij de keuzes die de ECB maakt.

Op basis van de gegevens zoals die nu bekend zijn schat Lagarde in dat het opkoopprogramma ergens in het derde kwartaal van dit jaar wordt beëindigd. "Enige tijd" later zal de ECB dan waarschijnlijk de rente gaan verhogen. Volgens Lagarde kan dat een week later zijn, maar ook maanden later. "We zullen dealen met de rente als we daaraan toe zijn."

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Sinds de vorige rentevergadering van de centrale bank zijn de prijzen in de eurozone nog harder opgelopen en heeft een reeks landen de groeiramingen voor de economie naar beneden bijgesteld. Toch voorzagen economen voorafgaand aan het rentebesluit van donderdag nog geen grote stappen van de beleidsmakers in Frankfurt. Eerder was al duidelijk dat de ECB wat het opvoeren van de rente betreft niet hetzelfde tempo volgt als de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente recent al wat omhoog gooide. Maar alom wordt wel rekening gehouden met een rentestap later dit jaar en mogelijk zelfs twee rentestappen.

