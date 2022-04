Eis Poetin om gas in roebels te betalen in strijd met sancties

donderdag 14 april 2022 , 8:40

BRUSSEL (ANP) - De eis van de Russische president Vladimir Poetin om gasbetalingen in roebels te voldoen is in strijd met de sancties die zijn opgelegd aan Moskou vanwege de inval in Oekraïne. De Europese Unie zou lidstaten daarvoor gewaarschuwd hebben.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, presenteerde een analyse van het decreet van Poetin, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarin zou onder meer staan dat met de Poetin-eis de procedure is gewijzigd en dat daarmee een nieuwe juridische situatie is ontstaan.

Poetin eist van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling. Volgens de analyse zou Rusland via de centrale bank de volledige controle krijgen over het tijdstip van transacties en het tijdstip waarop de koper van zijn verplichtingen wordt ontheven. Ook zou Rusland de wisselkoers kunnen manipuleren om daarmee een voordeel te hebben.

Europese landen worstelen met het dilemma van het kopen van Russisch gas en olie, terwijl ze het land eigenlijk willen straffen voor de inval in Oekraïne. Duitsland zou als grootste economie van de EU pleiten voor een eensgezinde aanpak. De meeste lidstaten zeggen geen gas in roebels te willen betalen.

De beslissing over hoe voor de levering moet worden betaald ligt uiteindelijk bij de bedrijven die gas uit Rusland kopen. Die zitten in een lastig parket, aangezien Europese bedrijven zich aan de sancties moeten houden.

Terug naar boven