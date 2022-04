Druk op ECB om rente te verhogen neemt toe

donderdag 14 april 2022 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) beslist later op donderdag of de bank de rentes verhoogt. Een renteverhoging kan nodig zijn om de hoge inflatie te beteugelen. Bij de beleidsvergadering van vorige maand besloten beleidsbepalers al wel opkoopprogramma's versneld af te bouwen, maar aan de rente werd nog niet getornd. Verschillende kenners menen dat een rentestap niet kan uitblijven. Of dat nu al gebeurt, valt te betwijfelen.

Kenners rekenen in doorsnee ergens dit jaar wel op een renteverhoging. Wat daarbij meespeelt, is dat het nog lastig in te schatten is wanneer de ECB precies stopt met het massaal opkopen van obligaties om de economie van de eurozone te stimuleren.

De beleidsmakers bij de ECB lijken het wel steeds meer eens te zijn over de noodzaak om de rente te verhogen. Hoewel de oorlog in Oekraïne het economisch herstel uit de coronacrisis in gevaar brengt, zijn er grote zorgen over de energieprijzen die door het conflict flink zijn opgelopen. Als de ECB niet stopt met zijn nog altijd zeer soepele rente- en steunbeleid, dreigt de inflatie te ver op te lopen. Terwijl de inflatie, ook volgens het mandaat van de ECB, juist omlaag moet.

