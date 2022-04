Brussel: Nederland mag truckers in Britse file tegemoetkomen

woensdag 13 april 2022 , 16:59

Bron: Europese Commissie

BRUSSEL (ANP) - Nederland mag vrachtwagenchauffeurs die vaststaan voor het Britse Dover tegemoetkomen, zegt de Europese Commissie. De regels voor rij- en rusttijden mogen tijdelijk aan de kant als ze daar niet aan kunnen voldoen.

Honderden truckers staan bij de belangrijke Britse havenstad al dagen in een file van tientallen kilometers lang. Dat komt door het stilvallen van veerdienst P&O en een storing in een Brits douanesysteem. Met veel toeristisch paasverkeer op komst lijkt een oplossing nog niet in zicht. Brancheverenigingen TLN en evofenedex dringen daarom aan op ingrijpen van verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries. Ze zou met Londen een uitweg moeten zoeken en in de tussentijd mild moeten zijn met de rij- en rustregels.

Daarvoor heeft De Vries de ruimte, bevestigen medewerkers van de Europese Commissie. Ze kan chauffeurs zo nodig voor dertig dagen vrijstellen van de regels. Als de problemen dan nog niet zijn verholpen, kan ze de commissie ook nog om verlenging vragen.

De Vries moet wel in het oog houden of de verkeersveiligheid en de werkomstandigheden van chauffeurs niet in het geding komen en of transportbedrijven niet oneerlijk worden bevoordeeld, zeggen de ambtenaren. De regels zijn er immers niet voor niets.

