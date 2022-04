EU trekt nog eens half miljard uit voor wapens voor Oekraïne

woensdag 13 april 2022 , 15:30

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie steekt nog eens een half miljard euro in het fonds waaruit ze wapens en militair materieel voor Oekraïne bekostigt. Daarmee is het bedrag voor dit jaar verdrievoudigd.

De levering van wapens is de afgelopen weken een steeds grotere rol gaan spelen in de Europese hulp aan Oekraïne. Rusland geeft vooralsnog geen krimp onder de westerse sancties en maakt zich na zeven weken oorlog op voor een nieuw groot offensief in het oosten van het land. Kiev vraagt dringend om meer en zwaarder wapentuig om stand te kunnen houden. "De komende weken zijn beslissend", zeggen de EU-landen, die woensdag hun zegen gaven voor het extra geld.

EU-landen die Oekraïne willen helpen zich tegen Rusland te verdedigen, kunnen wapenleveranties declareren bij het fonds. De zogeheten 'vredesfaciliteit' wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten, die dus moeten bijleggen om het fonds uit te breiden.

Een deel van het extra geld kan weer worden besteed aan "niet-dodelijke" militaire materialen zoals helmen, scherfvesten en EHBO-trommels. Sommige lidstaten leveren liever geen dodelijke waar.

