Overbelast Moldavië krijgt extra humanitaire hulp van EU

dinsdag 12 april 2022 , 14:38

Bron: flickr/Daniel Arauz

BRUSSEL (ANP) - Moldavië krijgt extra hulp van de Europese Unie bij het opvangen van vluchtelingen uit buurland Oekraïne. De EU richt in de Moldavische hoofdstad een magazijn in met tenten en dekens.

In het armste land van Europa verblijven meer dan 100.000 Oekraïners die de Russische oorlog tegen hun land zijn ontvlucht. Het overgrote deel van hen zijn vrouwen en kinderen.

Het magazijn in Chisinau wordt gevuld met 1200 tenten en 4000 dekens waarmee hulporganisaties vluchtelingen kunnen helpen, meldt de Europese Commissie. Ze worden met een 'humanitaire luchtbrug' aangevoerd. Alle kosten zijn voor rekening van Brussel.

Eerder trok de EU al 8 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Moldavië. Dat was bedoeld voor noodhulp aan de grens, in opvangcentra en om aangekomen vluchtelingen wat geld in de hand te geven voor hun eerste levensbehoeften. EU-landen hebben voorts zelf hulpgoederen en geld gestuurd en er is ook geput uit de Europese noodopslag voor medicamenten in onder meer Nederland.

