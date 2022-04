Brazilië nodigt EU-waarnemers uit voor verkiezingen

maandag 11 april 2022 , 23:53

Bron: flickr/motiqua

BRASILIA (ANP/RTR) - Het hoogste verkiezingsorgaan van Brazilië heeft de Europese Unie gevraagd om dit jaar de verkiezingen in het land waar te nemen. Het is voor het eerst dat Brazilië de EU daarvoor uitnodigt.

In oktober neemt de huidige president Jair Bolsonaro het op tegen de voormalige progressieve president Luiz Inacio Lula da Silva (die bekend staat als "Lula"). Volgens opiniepeilingen loopt Bolsonaro ver achter op Lula. Bolsonaro heeft z'n twijfels geuit over het elektronische kiessysteem in het land. Critici vrezen dat hij de verkiezingsresultaten dit jaar misschien niet zal accepteren.

De EU is volgens anonieme bronnen die met internationaal persbureau Reuters spraken van plan in mei een voorlopige missie te sturen om te kijken hoe levensvatbaar een officiële waarnemingsmissie in oktober is.

Naast de EU zijn ook andere organisaties uitgenodigd om waarnemingsmissies voor de verkiezingen te organiseren. Onder meer de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), het parlement van het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur en de Internationale Organisatie voor Electorale Systemen (IFES) uit Washington zijn ook gevraagd. Van die organisaties is de OAS de enige die eerder waarnemingsmissies heeft gehouden in Brazilië.

