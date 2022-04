Vredesmissie Nehammer bij Poetin was 'moeilijk'

maandag 11 april 2022 , 17:25

Bron: European People's Party

MOSKOU (ANP/RTR) - De vredesmissie van de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer, die op bezoek ging bij de Russische president Vladimir Poetin, was "moeilijk" en verliep zeker niet vriendschappelijk. De discussie was zeer direct, open maar ook zwaar, aldus de regeringsleider uit de Alpenrepubliek na afloop van het gesprek dat ongeveer een uur duurde.

Nehammer was de eerste leider van een lidstaat van de Europese Unie die Poetin bezocht sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. De ontmoeting was in de residentie van Poetin, een landgoed net buiten de Russische hoofdstad Moskou.

De Oostenrijker hoopte met zijn bezoek de dialoog tussen Rusland en Oekraïne te bevorderen. Zaterdag was Nehammer nog in Oekraïne geweest voor overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij dacht geschikt te zijn als bemiddelaar, omdat Oostenrijk niet bij de NAVO zit en nauwere banden met Moskou heeft dan veel andere EU-landen.

De belangrijkste boodschap van de kanselier aan de Russische president was dat de strijd in Oekraïne moet stoppen, omdat er in een oorlog "aan beide kanten alleen verliezers zijn", aldus een verklaring van het kantoor van Nehammer na afloop. Hij zou in het gesprek de ernstige oorlogsmisdaden in Boetsja en andere Oekraïense plaatsen hebben aangekaart. De misdrijven waren aan het licht gekomen na het vertrek van de Russen daar. Nehammer benadrukte dat de verantwoordelijken berecht moeten worden.

Poetin gaf nog geen verklaring over het overleg.

Terug naar boven