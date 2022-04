EU-ambassade in Kiev weer operationeel

zaterdag 9 april 2022 , 18:11

Bron: The Council of the European Union

KIEV (ANP/DPA/RTR) - De ambassade van de Europese Unie in Kiev is zes weken na de Russische inval in Oekraïne weer operationeel. Ambassadeur Matti Maasikas maakte dat zaterdag bekend. Hij plaatste op Twitter een foto van het gebouw waar de delegatie gevestigd is met de EU-vlag er wapperend voor.

Voorlopig moet Maasikas het werk hervatten met een kleine ploeg assistenten. De dag na het uitbreken van de oorlog werden alle medewerkers geëvacueerd. Een kernteam vertegenwoordigde de EU daarna vanuit Rzeszow in het zuiden van Polen.

Italië is van plan zijn ambassade in de Oekraïense hoofdstad meteen na Pasen te heropenen. "We waren het laatst weg uit Kiev en zijn een van de eersten die terugkeren", zei minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zaterdag. "We moeten de diplomatieke druk opvoeren om Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen en een wapenstilstand te bewerkstelligen."

Terug naar boven