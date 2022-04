Von der Leyen belooft Oekraïne versneld proces rond toetreding

vrijdag 8 april 2022 , 19:32

Bron: European Commission

KIEV (ANP/RTR) - Bij haar bezoek aan Oekraïne heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een snellere start beloofd van het Oekraïense toetredingsproces tot de Europese Unie. Ze deed dat tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Ze overhandigde Zelenski een vragenlijst die het startpunt vormt voor de EU om te beslissen over het lidmaatschap. "Het zal niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren zijn om deze mening te vormen, maar een kwestie van weken."

Zelenski zei dat hij binnen een week met de antwoorden komt. Hij riep ook op tot veel meer sancties tegen Rusland, om het regime in Moskou te bewegen de aanvallen op Oekraïne te stoppen.

Von der Leyen onderstreepte het belang van de strafmaatregelen om de Russische invasie: "Rusland zal in economisch, financieel en technologisch verval raken, terwijl Oekraïne op weg is naar de Europese toekomst, dit is wat ik zie."

