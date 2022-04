Europese Commissie ontevreden met Nederlands landbouwplan

vrijdag 8 april 2022 , 10:25

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft zich in een studie kritisch uitgelaten over de Nederlandse uitwerking van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit blijkt uit de strategische beoordeling van het NSP die minister Henk Staghouwer deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Europese Commissie vindt het plan onzorgvuldig, matig onderbouwd, en op sommige punten in tegenspraak met elkaar. De Commissie vraagt zich onder meer af hoe Nederland de uitstoot van de intensieve veehouderij terug gaat dringen. Er moet substantiële verbetering komen in het plan.

Volgens de minister hebben andere EU-landen een brief van dezelfde strekking ontvangen en hoort het bij het onderhandelingsproces richting de nieuwe GLB. De individuele beoordelingen zijn echter nog niet openbaar.

De minister zal nu samen met de Provincies en Waterschappen een appreciatie schrijven en dit zal meegenomen worden in verdere onderhandelingen met de Commissie. De ambitie is om in januari 2023 de hervormingen van het GLB af te ronden.

Bron: NRC, Rijksoverheid

