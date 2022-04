Von der Leyen per trein onderweg naar Kiev

vrijdag 8 april 2022 , 5:43

BERLIJN (ANP/DPA) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdagochtend per trein vertrokken naar Kiev. Vanuit het Poolse Przemysl, op slechts enkele kilometers van de Oekraïense grens, zetten de twee koers richting de Oekraïense hoofdstad.

Von der Leyen, een voormalige Duitse minister van Defensie, spreekt in Oekraïne met president Volodimir Zelenski. De commissievoorzitter is de eerste westerse leider die naar het door de Russen belaagde land afreist sinds het bloedbad in Boetsja aan het licht kwam.

Vorige maand reisden de regeringsleiders van Polen, Slovenië en Tsjechië per trein naar Kiev. Vorige week volgde de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola.

Het bezoek van Von der Leyen en Borrell vindt plaats in aanloop naar Stand up for Ukraine, een internationale donorconferentie voor Oekraïne die zaterdag wordt gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De conferentie is belegd door de Europese Commissie en de regering van Canada.

