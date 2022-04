Gratis door de Europese Unie treinen voor 18-jarigen

donderdag 7 april 2022 , 18:20

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt opnieuw gratis treintickets ter beschikking voor jongeren uit de EU. Er liggen 1273 kaartjes klaar voor Nederlanders die op 1 juli 18 jaar zijn en gedurende maximaal dertig dagen EU-landen willen verkennen. In totaal kunnen 35.000 Europese jongeren voor niets gaan treinen.

De online-inschrijving bij de commissie loopt sinds vandaag tot 21 april om 12.00 uur, voor jongeren die tussen 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 zijn geboren. De reisperiode ligt tussen 1 juli en 30 juni volgend jaar. Belangstellenden moeten voor de selectie wel een paar vragen over de EU beantwoorden.

De uitverkorenen krijgen voor het eerst ook een pasje mee voor kortingen op onder meer openbaar vervoer, accommodatie en cultuur. In oktober is een tweede ronde voor nog eens 35.000 treinpassen, voor wie in de tweede helft van het jaar 18 wordt.

2022 is ook het Europese Jaar van de Jeugd. "Dat vieren we hiermee", zegt vicevoorzitter van de commissie Margaritis Schinas. "Dat zijn we verschuldigd aan een hele generatie die de afgelopen twee jaar door corona niet kon reizen. Succes allemaal!"

Het zogeheten DiscoverEU-programma werd gelanceerd in de zomer van 2018. Sindsdien zijn 130.000 jongeren met de gratis treinpas in de EU op stap geweest.

Terug naar boven