Zelenski en Von der Leyen ontmoeten elkaar vrijdag in Kiev

donderdag 7 april 2022 , 10:16

Bron: European Commission

KIEV (ANP/RTR) - Het overleg tussen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Kiev vindt vrijdag plaats. Eerder deze week werd al bekend dat Von der Leyen naar Oekraïne zou afreizen.

De datum is bekendgemaakt door een woordvoerder van Zelenski. Die wil uit veiligheidsoverwegingen geen details vrijgeven over de ontmoeting. Naast Von der Leyen zal ook EU-buitenlandchef Josep Borrell naar Kiev gaan.

Het bezoek vindt plaats in aanloop naar Stand up for Ukraine, een internationale donorconferentie voor Oekraïne die zaterdag wordt gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De conferentie is belegd door de Europese Commissie en de regering van Canada.

