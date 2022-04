Hongarije bereid sancties te schenden door Russisch gas met roebels te willen betalen

woensdag 6 april 2022 , 15:00

Bron: The Council of the European Union

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije betaalt Rusland met roebels voor gas als de Russische president Vladimir Poetin dat wil. Premier Viktor Orban zei dat woensdag kort nadat hij Poetin had gesproken. De betaling in roebels is een heikele kwestie, omdat Hongarije daarmee sancties tegen Rusland zou schenden. Rusland wil dat er in roebels wordt betaald en niet in dollars, om de waarde van de roebel op te drijven.

Orban zei dat hij Poetin heeft opgeroepen onmiddellijk een staakt-het-vuren af te kondigen. "De oorlog in Oekraïne is gruwelijk, een wapenstilstand is nodig."

In het gesprek tussen de twee leiders stelde Orban ook voor om vredesonderhandelingen te houden in Hongarije. Daar zouden Poetin, Orban, de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zijn Franse collega Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz bij aanwezig moeten zijn.

Terug naar boven