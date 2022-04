EU plan gelekt: grote onlineplatforms moeten meebetalen aan EU-toezicht

dinsdag 5 april 2022 , 21:59

BRUSSEL (ANP) - Grote internetbedrijven moeten de Europese Unie mogelijk een vergoeding betalen van maximaal 0,1 procent van hun winst om het toezicht op platforms te bekostigen. Dat staat in een document dat persbureau Reuters heeft ingezien.

De EU is bezig met de invoering van nieuwe regels die de macht van grote internetbedrijven moeten beperken en consumenten beter beschermen. De zogeheten Digital Services Act (DSA) regelt onder meer het verwijderen van berichten met een ongewenste inhoud, stelt transparantie over de werking van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie van gebruikers over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

Om die regels de handhaven is ook geld nodig. Daarvoor wil de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, nu voor het eerst ook de bedrijven laten betalen waarop toezicht wordt gehouden. "De commissies voor toezicht zullen niet hoger zijn dan 0,1 procent van de wereldwijde nettowinst van erg grote onlineplatforms (of grote zoekmachines) in het voorgaande jaar", citeert Reuters uit het document. Dit zou mogelijk jaarlijks 20 miljoen tot 30 miljoen euro opleveren. De Europese Commissie wilde nog niet reageren.

Grote internetbedrijven waarop de DSA van toepassing is, hebben minstens 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Non-profitorganisaties achter grote internetplatforms of zoekmachines (Wikipedia bijvoorbeeld) zijn uitgesloten van de verplichte financiële bijdrage.

