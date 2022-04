Europese Commissie komt met nieuw pakket tegen luchtvervuiling

dinsdag 5 april 2022 , 19:06

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil strengere emissienormen voor industriële installaties als afvalverbrandingsinstallaties en megastallen. Ook moeten ozonafbrekende stoffen (ODS) en F-gassen ofwel superbroeikasgassen, in onder meer koelkasten en airconditioning, sneller worden geweerd uit meer producten en apparaten, vindt de commissie. Ze stelt voor verouderde milieuwetgeving hierover aan te passen.

Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans zullen de maatregelen helpen om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. "Bestaande wetgeving is succesvol geweest maar de wetenschap spoort ons aan verder en sneller te gaan." De industrie moet dan ook de best beschikbare technieken gebruiken om zo min mogelijk milieuschade aan te richten, stelt de commissie.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zegt dat de Richtlijn voor Industriële Emissies "cruciaal" is voor alle Europese milieudoelen, zoals de luchtkwaliteit. "De landbouw is tot nu toe voor het grootste deel uitgezonderd van deze regels, maar nu zet de commissie een belangrijke stap door een deel van de veehouderij steviger aan te pakken." Voor Nederland maakt dat volgens PvdA'er Mohammed Chahim overigens niet veel uit. "Ons land loopt voorop in emissiearme stallen voor dieren", zegt hij. "De 2150 varkens- en kippenbedrijven die in Nederland onder de richtlijn vallen, zullen er weinig gevolgen van ervaren."

Met het voorstel voor F-gassen is een van de laatste klimaatvoorstellen van de Europese Green Deal gepresenteerd. Eickhout: "We hebben al nieuwe voorstellen gezien op het gebied van CO2 en methaan, maar F-gassen, de krachtigste broeikasgassen, ontbraken nog in de puzzel. Ik ben daarom blij met dit voorstel, maar zie ook nog een aantal duidelijke verbeterpunten. Zo kunnen en moeten verschillende sectoren sneller overstappen op duurzame alternatieven."

Over de voorstellen wordt de komende maanden eerst onderhandeld door het Europees Parlement en de EU-landen voor definitieve wetgeving van kracht kan worden.

