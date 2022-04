Commissie wil verbod Russische schepen in EU-havens en kolenban

dinsdag 5 april 2022 , 17:36

Bron: © Hans Nielen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil Russische schepen de toegang verbieden tot havens in de EU. Alleen voor de levering van landbouw- en voedingsproducten, humanitaire goederen en energie zou een uitzondering moeten worden gemaakt. Daarnaast stelt het dagelijks EU-bestuur een invoerverbod voor op Russische kolen en een volledig transactieverbod voor vier Russische banken, waaronder de tweede grootste bank VTB.

In een vijfde pakket van EU-sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne wil de commissie ook Russische en Belarussische wegtransporteurs uit de EU weren. Daarnaast stelt ze een exportverbod voor, voor onder meer grote (quantum-)computers en halfgeleiders. Producten van hout en cement, zeevruchten en sterke drank uit Rusland zijn niet meer welkom in de EU, als het aan de commissie ligt. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen wordt nog nagedacht over een olie-invoerverbod, zei ze in een speciale videoverklaring.

De kolenban zal Rusland volgens de commissie jaarlijks 4 miljard euro aan inkomsten kosten. Het exportverbod van technologieën en apparaten als quantumcomputers vanuit de EU naar Rusland heeft een waarde van 10 miljard. De invoerverboden van onder andere producten van hout, zeevruchten en sterke drank zou de Russen 5,5 miljard euro schade opleveren.

In het voorstel staan geen EU-havens met naam genoemd. De discussie over het blokkeren van havens voor Russische schepen loopt al langer. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei begin vorige maand dat het voor het kabinet niet onbespreekbaar is om Russische schepen de toegang tot de haven van Rotterdam te verbieden, als ook andere grote havens als Antwerpen en Hamburg dat doen. "Het is essentieel dat je daar in gezamenlijkheid in optrekt", zei hij toen.

De voorstellen worden woensdag door de EU-ambassadeurs besproken. De lidstaten moeten een nieuw sanctiepakket eensgezind goedkeuren.

