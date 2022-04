Den Haag en Madrid bepleiten maatwerk staatsschuld in Eurogroep

maandag 4 april 2022 , 17:08

Bron: D66

LUXEMBURG (ANP) - Minister Sigrid Kaag en haar Spaanse collega van Financiën Nadia Calviño hebben een gezamenlijk document aan de Eurogroep gepresenteerd waarin ze pleiten voor maatwerk als het om de aanpak van hoge staatsschulden in eurolanden gaat. In plaats van dat alle landen volgens de regels hun schuld boven de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) jaarlijks met een twintigste deel ervan moeten afbouwen, willen Kaag en Calviño dat de landen zelf hun schuldafbouw bepalen. Effectieve handhaving is daarbij een vereiste.

De regels over begrotingstekorten en staatsschulden werden aan het begin van de pandemie in 2020 tijdelijk buiten werking gesteld zodat de EU-lidstaten geld in het ondersteunen van bedrijven en burgers konden steken. Door de oorlog in Oekraïne en de onzekere gevolgen voor de economie blijven ze mogelijk nog langer geschorst.

Als ze weer worden ingesteld, is dat waarschijnlijk wel op een andere leest. Daarover moeten de ministers van Financiën nog onderhandelen. Door de coronacrisis zijn de schulden in de meeste EU-landen ver boven de grens opgelopen. Vorige maand zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie dat de 1/20-regel hoe dan ook volgend jaar niet wordt toegepast, omdat de betrokken landen dat onder de huidige omstandigheden niet zouden kunnen opbrengen.

