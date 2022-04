Russische gasleveringen aan Europa blijven op piekniveau

maandag 4 april 2022 , 13:16

MOSKOU (ANP/DPA) - Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom blijft ook maandag doorgaan met grootschalige gasleveringen aan West-Europa, ondanks de onduidelijkheid over de Russische eis dat betalingen in roebels moeten worden voldaan. Het bedrijf zegt van plan te zijn om zo'n 108,3 miljoen kubieke meter door de pijpleiding in Oekraïne naar Europa te transporteren.

De leveringen blijven daarmee dicht in de buurt van de maximale contractuele limieten van 109 miljoen kubieke meter. Zondag transporteerde Gazprom al 108,4 miljoen kubieke meter gas. De hoge leveringen worden deels veroorzaakt door de hogere vraag naar gas vanwege het koude weer in Europa.

Ondanks de roep in Europa om Rusland nieuwe sancties op te leggen vanwege de gruweldaden van Russische strijdkrachten in de Oekraïense plaats Boetsja, lijkt gas vrijgesteld te blijven van die sancties. Rusland is de belangrijkste leverancier van aardgas voor Europa en veel landen vrezen dat hun energievoorziening in gevaar komt wanneer ze stoppen met het afnemen van Russisch gas.

Door de oorlog in Oekraïne probeert de Europese Unie wel sneller van zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te komen. Litouwen heeft afgelopen weekeinde als eerste EU-land de toelevering van gas uit Rusland volledig stopgezet en moedigt de overige Europese landen aan om hetzelfde te doen.

Rond de gasleveringen ontstond vorige week ook veel onduidelijkheid door de eis van de Russische president Vladimir Poetin dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moest worden. Europa weigerde dat echter. Uit een decreet viel later op te maken dat er een constructie wordt opgetuigd die het voor buitenlandse partijen mogelijk moet maken om via een omweg gewoon in euro's te blijven afrekenen.

De Europese gasprijs lijkt zich ondertussen te stabiliseren rond de 110 euro per megawattuur. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam daalde de gasprijs rond 13.00 uur met bijna 3 procent tot 109 euro per megawattuur. Kort na de Russische invasie in Oekraïne werd voor gas nog een recordprijs van 345 euro per megawattuur betaald.

Terug naar boven