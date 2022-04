Litouwen draait gaskraan uit Rusland helemaal dicht

zaterdag 2 april 2022 , 18:29

VILNIUS (ANP) - Litouwen heeft de toelevering van gas uit Rusland volledig stopgezet. Het land is niet langer afhankelijk van energie uit het buurland, meldt president Gitanas Nausėda op Twitter. Volgens het Litouwse ministerie van Energiezaken werkt het gastransmissiesysteem sinds begin april zonder de invoer van Russisch gas, waardoor Litouwen het eerste EU-land is dat niet langer Russisch gas importeert.

Nausėda moedigt de overige Europese landen aan om hetzelfde te doen. "Jaren geleden heeft mijn land beslissingen genomen die ons vandaag in staat stellen om zonder pijn de energiebanden met de agressor te verbreken. Als wij het kunnen, kan de rest van Europa het ook!"

Door de oorlog in Oekraïne is de houding van Europa tegenover Rusland volgens Nausėda drastisch aan het veranderen. "Sommige EU-landen hebben tijd nodig om hun energiebanden met Rusland te verbreken. Ik ben er zeker van dat we er wel komen. Zelfs als de oorlog voorbij is, kunnen we niet weer overgaan tot de orde van de dag."

Terug naar boven