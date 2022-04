Inflatie eurozone gaat ook hard omhoog

vrijdag 1 april 2022 , 11:34

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in maart flink verder toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Niet alleen in Nederland gingen de prijzen hard omhoog, maar ook in andere eurolanden werd het leven volgens het Europese statistiekbureau Eurostat fors duurder.

De inflatie bedroeg 7,5 procent, tegen 5,9 procent in februari. Net als in de voorgaande maanden gaat het om een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand.

Vooral de dure energie drijft de inflatie op. Zonder prijzen als olie en gas mee te nemen zou het algehele prijspeil 3,4 procent hoger hebben gelegen dan een jaar eerder. Daarnaast zijn de voedselprijzen behoorlijk toegenomen. Door de oorlog in Oekraïne is graan bijvoorbeeld schaarser geworden, wat de prijzen van tal van etenswaren heeft doen toenemen.

De Baltische staten waren goed voor de sterkste inflatie. In Litouwen ging het om bijna 16 procent. In landen die relatief weinig banden hebben met de Russische gasvoorzieningen vielen de prijsstijgingen daarentegen mee. In Malta bleef het cijfer nog onder de 5 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat de inflatie in Nederland volgens de Europese berekeningsmethode is opgelopen tot bijna 12 procent. Daarmee behoort Nederland, dat met de Amsterdamse gasbeurs een belangrijke speler is op het gebied van gas, tot de landen waar de inflatie het sterkst omhoog is gegaan.

Hierbij speelt mee dat de inflatie in ons land een maand eerder relatief ook al erg hoog lag. Ook kan het verschil met sommige andere Europese landen mogelijk verklaard worden doordat overheden in die andere landen eerder met maatregelen kwamen om de flinke prijsstijgingen wat te dempen.

